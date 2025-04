Giornata mondiale in memoria delle vittime dell' amianto | Liguria tra le regioni con più morti

Liguria è una delle regioni d'Italia con il maggior numero di morti legate all'amianto nel 2024. Il dato arriva dall'Osservatorio Nazionale amianto. Nella nostra regione parliamo di 600 decessi di cui almeno 150 per mesotelioma, 300 per tumore del polmone, il resto per altre patologie asbesto. Genovatoday.it - Giornata mondiale in memoria delle vittime dell'amianto: Liguria tra le regioni con più morti Leggi su Genovatoday.it Laè unad'Italia con il maggior numero dilegate all'nel 2024. Il dato arriva dall'Osservatorio Nazionale. Nella nostra regione parliamo di 600 decessi di cui almeno 150 per mesotelioma, 300 per tumore del polmone, il resto per altre patologie asbesto.

