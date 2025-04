Sparatoria a Monreale tre morti e due feriti Ragazzi interrogati in caserma

Sparatoria avvenuta nel corso della notte appena trascorsa a Monreale, nel Palermitano. Uno dei 3 feriti, quello arrivato in ospedale in condizioni gravissime è purtroppo deceduto. Il bilancio è dunque di 3 morti e 2 feriti. Indagini in corso Serrate le indagini da parte dei carabinieri sia sul versante delle indagini, per capire i reali motivi che hanno portato alla Sparatoria, sia sulla persona che avrebbe sparato, ancora non individuata. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ricostruzione dei fatti Secondo una prima possibile ricostruzione, l'ipotesi più accreditata della Sparatoria, alla quale hanno assistito decine di persone presenti nella piazza dove sono avvenuti i fatti, sembra essere quella di una rissa generata per futili motivi. Agi.it - Sparatoria a Monreale, tre morti e due feriti. Ragazzi interrogati in caserma Leggi su Agi.it AGI - Si aggrava il bilancio dellaavvenuta nel corso della notte appena trascorsa a, nel Palermitano. Uno dei 3, quello arrivato in ospedale in condizioni gravissime è purtroppo deceduto. Il bilancio è dunque di 3e 2. Indagini in corso Serrate le indagini da parte dei carabinieri sia sul versante delle indagini, per capire i reali motivi che hanno portato alla, sia sulla persona che avrebbe sparato, ancora non individuata. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ricostruzione dei fatti Secondo una prima possibile ricostruzione, l'ipotesi più accreditata della, alla quale hanno assistito decine di persone presenti nella piazza dove sono avvenuti i fatti, sembra essere quella di una rissa generata per futili motivi.

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sparatoria a Monreale, due morti e tre feriti - Le vittime hanno 25 anni e 23 anni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. 🔗imolaoggi.it

Il lancio di tavoli in pizzeria, poi la sparatoria: così sono morti Salvatore, Massimo e Andrea a Monreale - Si chiamavano Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli le tre vittime di 23 e 25 anni decedute dopo una sparatoria a Monreale (Palermo) ... 🔗fanpage.it