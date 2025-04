Calhanoglu a Inter Tv | Roma squadra pericolosa ma dopo le sconfitte abbiamo sempre reagito! Abbiamo bisogno dei tifosi…

Calhanoglu a Inter Tv: «Roma squadra pericolosa, ma dopo le sconfitte Abbiamo sempre reagito! Abbiamo bisogno dei tifosi.» Le parole del centrocampista nerazzurro

Cosi Hakan Calhanoglu nel pre gara di Inter Roma. Le sue parole ai microfoni di Inter Tv.

SUL MATCH- «Sappiamo che la Roma è una squadra pericolosa, ha un allenatore con esperienza che sa gestire la squadra, lo sappiamo. Però dopo le sconfitte Abbiamo sempre reagito bene come squadra perché Abbiamo la mentalità giusta. Ci aiutiamo tra di noi e dobbiamo uscirne, Abbiamo bisogno dei tifosi e con pazienza fare la nostra partita, facendo il nostro»

LA Roma NON PERDE DA 17 PARTITE- «Gioca verticale e quando perdono palla difendono da squadra, stanno tutti dietro a difendere la porta. Però Abbiamo qualche idea per come far male e dobbiamo provarci»

DA PARTE TU SERVIRA' LUCIDITA' O AGGRESSIVITA'? «Tutte e due.

