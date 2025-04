Catechista trevigiana muore a Roma durante il Giubileo degli adolescenti

degli adolescenti della diocesi di Treviso che in queste ore si trovano a Roma, insieme al Vescovo Michele Tomasi, per l'ultimo giorno del Giubileo degli adolescenti. Sabato sera, 26 aprile, è mancata una Catechista che accompagnava i ragazzi di.

Lina Pietroboni, la catechista muore a 57 anni al Giubileo dei ragazzi - TREVISO - Una tragedia ha segnato il pellegrinaggio degli adolescenti della diocesi di Treviso a Roma, riuniti per l’ultimo giorno del Giubileo dei giovani insieme al ... 🔗msn.com