Allegra muore così a 39 anni lascia le sue tre bambine | una città intera distrutta dal dolore

lasciano senza fiato, tragedie improvvise che nessuno riesce a spiegare. Il 25 aprile, all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, si è spenta Allegra Maria Conte, mamma 39enne di Chivasso. Una notizia arrivata come un colpo al cuore, che ha lasciato l’intera comunità attonita, stretta attorno a un dolore troppo grande per essere raccontato.Allegra lascia un vuoto immenso, soprattutto nel cuore delle sue tre figlie, che ora dovranno crescere senza il suo abbraccio, ma con il ricordo indelebile del suo amore. «Veglia sulle tue piccole bimbe e dai la forza a fra di superare tutto», scrive un’amica sui social, esprimendo un dolore collettivo che in queste ore si riversa anche online, con messaggi di affetto e cordoglio da tutta la città.Il lutto ha colpito profondamente anche chi non la conosceva personalmente. Thesocialpost.it - Allegra muore così a 39 anni, lascia le sue tre bambine: una città intera distrutta dal dolore Leggi su Thesocialpost.it Ci sono dolori cheno senza fiato, tragedie improvvise che nessuno riesce a spiegare. Il 25 aprile, all’ospedale San GiovBosco di Torino, si è spentaMaria Conte, mamma 39enne di Chivasso. Una notizia arrivata come un colpo al cuore, che hato l’comunità attonita, stretta attorno a untroppo grande per essere raccontato.un vuoto immenso, soprattutto nel cuore delle sue tre figlie, che ora dovranno crescere senza il suo abbraccio, ma con il ricordo indelebile del suo amore. «Veglia sulle tue piccole bimbe e dai la forza a fra di superare tutto», scrive un’amica sui social, esprimendo uncollettivo che in queste ore si riversa anche online, con messaggi di affetto e cordoglio da tutta la.Il lutto ha colpito profondamente anche chi non la conosceva personalmente.

