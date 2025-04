Prima Pignataro annuncia ricorso dopo l' esclusione | Non ci arrendiamo

Prima Pignataro-Rinascita Civica", con candidato sindaco Giovan Giuseppe Palumbo, annuncia il ricorso al Tar contro la decisione della commissione elettorale di Teano di non ammetterla per la competizione per il rinnovo del. Casertanews.it - Prima Pignataro annuncia ricorso dopo l'esclusione: "Non ci arrendiamo" Leggi su Casertanews.it "Non indietreggeremo, non ci arrrenderemo". Così una nota della lista "-Rinascita Civica", con candidato sindaco Giovan Giuseppe Palumbo,ilal Tar contro la decisione della commissione elettorale di Teano di non ammetterla per la competizione per il rinnovo del.

