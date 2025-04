25 aprile Croatti M5S contro il sindaco di Pennabilli | Poco da festeggiare con quelli come lui

aprile è una data che dovrebbe unire tutti coloro che, indipendentemente dal colore politico, credono nei diritti e nella libertà. Quella libertà che consente a tutti, anche al sindaco di Pennabilli, di dire tutto quello che vuole, di farneticare sul fascismo, di pronunciare frasi. Riminitoday.it - 25 aprile, Croatti (M5S) contro il sindaco di Pennabilli: "Poco da festeggiare con quelli come lui" Leggi su Riminitoday.it “Il 25è una data che dovrebbe unire tutti coloro che, indipendentemente dal colore politico, credono nei diritti e nella libertà. Quella libertà che consente a tutti, anche aldi, di dire tutto quello che vuole, di farneticare sul fascismo, di pronunciare frasi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giuliani, sciopero del 25 aprile. M5s: "Noi al fianco dei lavoratori" - Il Movimento 5 Stelle di Forlì ha voluto essere al fianco dei lavoratori della Giuliani Arredamenti, da due settimane in presidio per reclamare migliori condizioni di lavoro e un salario più alto. Una delegazione dei pentastellati si è recata così al presidio in occasione del 25 aprile. "Il motto ’Ora e sempre resistenza’ appare più attuale che mai – si legge nella nota rilasciata dal Movimento –. Perché la resistenza nei luoghi di lavoro non ha mai fine, soprattutto per chi prima ha dovuto affrontare un viaggio della speranza che ha portato tanti lavoratori in Italia. 🔗ilrestodelcarlino.it

Acerra, 25 aprile: il M5S critica le scelte dell’Amministrazione Comunale - Tempo di lettura: 2 minuti“Il Movimento 5 Stelle di Acerra, insieme alla portavoce in Parlamento Carmela Auriemma, ha preso parte alle celebrazioni per la Festa della Liberazione promosse dall’ANPI, in alternativa alla fredda e svilente messinscena dell’amministrazione comunale. Il gruppo territoriale e consiliare pentastellato di Acerra ha rimarcato come il 25 aprile non sia una formalità, ma rappresenti la Festa della Democrazia sottolineando come ciò che è accaduto oggi ad Acerra sia vergognoso. 🔗anteprima24.it

Ricciardi (M5s): 25 Aprile divisivo perché c'è ancora chi non riesce a dirsi “antifascista” - (Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2025 “Vorrei parlare con chi ha chiesto di festeggiare il 25 aprile in maniera sobria. Vorrei capire cosa aveva in mente. Chi ha detto così pensa che domani, quando sarò a Sant'Anna di Stazzema, non ricorderò in maniera sobria persone come Antonio Tucci, un ufficiale di marina a cui è stata trucidata la famiglia dai nazi-fascisti? Crede che non farò lo stesso quando ricorderò la memoria di Nando Pegollo, che contribuì a liberare la mia terra? Noi vorremmo vivere in un Paese in cui il 25 aprile non è divisivo, ma lo è perché c'è ancora chi non ha il coraggio di ... 🔗iltempo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

25 aprile, Croatti (M5S) contro il sindaco di Pennabilli: Poco da festeggiare con quelli come lui; Pennabilli, Croatti: “25 aprile. Con un Sindaco così c’è poco da festeggiare”; Croatti (M5S): Il gioco d'azzardo è una piaga dilagante, resti fuori dal mondo dello sport; CROATTI (M5S): UNICA UTILITA’ DEL PIANO MARTE È METTERCI SOPRA GASPARRI. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pennabilli, Croatti: “25 aprile. Con un Sindaco così c’è poco da festeggiare” - “Il 25 aprile è una data che dovrebbe unire tutti coloro che, indipendentemente dal colore politico, credono nei diritti e nella libertà. Quella libertà che consente a tutti, anche al sindaco di Penna ... 🔗chiamamicitta.it

25 Aprile, Croatti replica a Giannini: “Con un sindaco del genere c’è poco da festeggiare” - Marco Croatti critica il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, dopo le sue parole relative al 25 Aprile: “Finché sono sindaco io, non si festeggia”. 🔗altarimini.it

Ricciardi (M5s): 25 Aprile divisivo perché c'è ancora chi non riesce a dirsi “antifascista” - (Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2025 “Vorrei parlare con chi ha chiesto di festeggiare il 25 aprile in maniera sobria. Vorrei capire cosa aveva in mente. Chi ha detto così pensa che domani, quando sar ... 🔗la7.it