Tragedia nei cieli si schianta sui fili dell’alta tensione | Corsa contro il tempo

Thesocialpost.it - Tragedia nei cieli, si schianta sui fili dell’alta tensione: “Corsa contro il tempo” Leggi su Thesocialpost.it Una mattina serena e un cielo limpido, condizioni ideali per chi pratica volo libero. È iniziato così il volo di un deltaplano decollato sul territorio italiano. Poi, improvvisamente, qualcosa è andato storto. Un’improvvisa perdita di quota, l’impatto al suolo e la scomparsa del pilota, ora disperso tra la fitta vegetazione che costeggia il fiume. Le ricerche sono in corso, mentre cresce la preoccupazione per le sue condizioni.Attimi di grande apprensione questa mattina per un grave incidente avvenuto al confine tra Pontinia e Sezze, dove un deltaplano è precipitato improvvisamente durante un volo. Al momento, sono ancora in corso le ricerche per rintracciare il pilota, del quale non si conoscono né le condizioni di salute né l’esatta posizione.Il dramma si è consumato nelle prime ore della giornata di domenica 27 aprile, approfittando di un cielo terso e del clima primaverile.

