Amal Alamuddin a rischio sanzioni di Trump | ecco perché la moglie di George Clooney non può più tornare negli Stati Uniti

Amal Alamuddin Clooney – avvocata, attivista per i diritti umani e moglie di George Clooney dal 2014 – rischia di finire sotto sanzioni americane. Secondo quanto rivelato dal Financial Times, il ministero degli Esteri del Regno Unito avrebbe avvertito diversi avvocati del Paese, tra cui proprio la 47enne con doppia cittadinanza britannica e libanese, del rischio di possibili sanzioni da parte dell’amministrazione Trump. Il motivo? Amal Clooney, al pari di altri colleghi, ha contribuito a far spiccare il mandato d’arresto internazionale per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di crimini di guerra e crimini contro l’umanità dalla Corte penale internazionale.Il rischio sanzioni UsaSecondo il Financial Times, la moglie di George Clooney non rischierebbe solo il divieto d’ingresso negli Stati Uniti ma anche il congelamento dei conti bancari e delle proprietà immobiliari. Leggi su Open.online – avvocata, attivista per i diritti umani edidal 2014 – rischia di finire sottoamericane. Secondo quanto rivelato dal Financial Times, il ministero degli Esteri del Regno Unito avrebbe avvertito diversi avvocati del Paese, tra cui proprio la 47enne con doppia cittadinanza britannica e libanese, deldi possibilida parte dell’amministrazione. Il motivo?, al pari di altri colleghi, ha contribuito a far spiccare il mandato d’arresto internazionale per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di crimini di guerra e crimini contro l’umanità dalla Corte penale internazionale.IlUsaSecondo il Financial Times, ladinon rischierebbe solo il divieto d’ingressoma anche il congelamento dei conti bancari e delle proprietà immobiliari.

