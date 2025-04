Conceicao | Vincere qui era fondamentale dopo il derby

Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 Pianetamilan.it - Conceicao: “Vincere qui era fondamentale dopo il derby” Leggi su Pianetamilan.it Sergio, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN'Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025

Altre fonti ne stanno dando notizia

Atalanta, Lookman dopo la vittoria contro l’Empoli: «L’importante era vincere, vittoria fondamentale. Sulla lotta scudetto…» - L’attaccante nerazzurro ha parlato nel post partita della sfida vinta contro l’Empoli. Le parole L’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman, dopo la sfida del Castellani vinta 5 a 0 e decisa anche grazie ad una sua doppietta, ha parlato ai microfoni di DAZN. L’ivoriano, tra le tante cose, ha parlato dell’importanza della vittoria e della possibilità di […] 🔗calcionews24.com

Fiorentina-Lecce, Palladino: “Grazie ai ragazzi, vincere era fondamentale” - Firenze, 28 febbraio 2025 - Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha analizzato la vittoria di misura contro il Lecce, firmata da Robin Gosens. "Nei momenti difficili bisogna ripartire dalle cose semplici e non è facile ritrovarle, anche perché venivamo da un momento di difficoltà dopo le sconfitte con Como e Verona, oggi era importantissimo vincere da squadra. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato su un altro sistema di gioco e la squadra ha interpretato in maniera perfetta quello su cui avevamo lavorato, abbiamo creato tante occasioni e spiace solo per l'1-0 ma era fondamentale ... 🔗sport.quotidiano.net

Napoli, Marin è pronto: "A Monza sarà fondamentale vincere" - Napoli, 16 aprile 2025 - Affinché una stagione vada in porto con l'obiettivo prefissato, o con quello che strada facendo la squadra è brava a costruirsi andando forse anche oltre i propri limiti, ogni pedina deve avere la sua utilità nello scacchiere dell'allenatore di turno, in questo caso Antonio Conte: anche chi gioca meno come Rafa Marin e che, complici gli infortuni prima di Alessandro Buongiorno e poi quello recentissimo di Juan Jesus, avrà presto le sue chance per mettersi in mostra nella difesa azzurra, tuttora la migliore del campionato. 🔗sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, Conceicao in conferenza: “Qua gli obiettivi sono chiari. Sul futuro…”; Conceição: Contro l'Inter è fondamentale; Conceicao: “Dobbiamo fare una grande prestazione e vincere. Walker e Loftus-Cheek ci saranno”; Conceiçao “Vogliamo regalare la Coppa Italia ai tifosi”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pagina 1 | Conceicao nomina Allegri sul futuro Milan: "Presto saprete, parlerò anche io" - Il tecnico è intervenuto al termine della trasferta al Penzo, dove i rossoneri hanno ritrovato i 3 punti grazie alle reti di Pulisic e Gimenez ... 🔗tuttosport.com

Conceicao: “Ora non è importante Conceicao, fra un mese dirò cosa voglio…” - Sergio Conceicao ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Venezia e Milan ... 🔗msn.com

Milan, Conceicao: "Il futuro? Fra un mese parlo io. I due titoli? Non sono d'accordo con Fofana..." - Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, parla ai microfoni di DAZN dopo il match vinto dai rossoneri per 2-0 sul campo del Venezia. 🔗msn.com