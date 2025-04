Funerali Francesco | tutti pazzi per i sacerdoti sexy giovani e alla moda Chi sono

Funerali di Papa Francesco, le telecamere del Tg1 hanno catturato un momento inatteso e curioso: tre giovani sacerdoti in tonaca impeccabile e, soprattutto, con occhiali da sole all’ultima moda. L’inquadratura, breve ma intensa, è bastata per scatenare la rete: il fermo immagine è diventato virale nel giro di poche ore, conquistando commenti e meme da ogni parte d’Italia.Il contrasto tra il contesto solenne e lo stile sorprendentemente curato dei tre ha acceso l’ironia dei social. Tra chi ha colto l’eleganza e chi ha giocato sul mistero, l’immagine ha generato un flusso continuo di battute. Uno degli utenti scrive: «Il primo è un prete di Perugia, iconico e bellissimo», mentre un altro ipotizza con umorismo: «Troppo belli per essere veri preti. Agenti sotto copertura?».Dal tono glamour si passa alla vena poetica: «Pourquoi tu vas souvent à Rome? – Pour découvrir de petits trésors», recita un commento in francese. Thesocialpost.it - Funerali Francesco: tutti pazzi per i “sacerdoti sexy” giovani e alla moda. Chi sono Leggi su Thesocialpost.it Durante idi Papa, le telecamere del Tg1 hanno catturato un momento inatteso e curioso: trein tonaca impeccabile e, soprattutto, con occhiali da sole all’ultima. L’inquadratura, breve ma intensa, è bastata per scatenare la rete: il fermo immagine è diventato virale nel giro di poche ore, conquistando commenti e meme da ogni parte d’Italia.Il contrasto tra il contesto solenne e lo stile sorprendentemente curato dei tre ha acceso l’ironia dei social. Tra chi ha colto l’eleganza e chi ha giocato sul mistero, l’immagine ha generato un flusso continuo di battute. Uno degli utenti scrive: «Il primo è un prete di Perugia, iconico e bellissimo», mentre un altro ipotizza con umorismo: «Troppo belli per essere veri preti. Agenti sotto copertura?».Dal tono glamour si passavena poetica: «Pourquoi tu vas souvent à Rome? – Pour découvrir de petits trésors», recita un commento in francese.

