arrampicata sportiva laura rogora si ferma ad un passo dal podio in coppa del mondo a wujiang bene schenk

Laura Rogora ha raccolto un positivo quarto posto nel lead che ha animato la giornata conclusiva della seconda tappa della Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva. L'azzurra si è fermata a un passo dal podio sulla parete di Wujiang (Cina), toccando 34+ e fermandosi così alle spalle della britannica Erinc McNeice e della sudcoreana Chaehyun Seo (41 per entrambe in quattro minuti e ventisei secondi) e della statunitense Annie Sanders (39+).Piazzamento ragguardevole per la Campionessa d'Europa di specialità, il cui ultimo podio nel massimo circuito internazionale itinerante risale al 19 luglio dello scorso anno, quando fu seconda sempre nel lead a Briançon. Ricordiamo che questa disciplina assegnerà medaglie indipendenti alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e non più in combinata con il boulder come era successo ai Giochi di Parigi 2024.

Arrampicata sportiva, Rogora e Schenk in finale nel lead di Coppa del Mondo. Lo speed parla cinese - A Wujiang (Cina) prosegue la seconda tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, per l'occasione riservata allo speed e al lead. La disciplina veloce ha animato la giornata del sabato con la disputa del tabellone finale. Il cinese Jianguo Long ha battuto l'ucraino Hryhorii Ilchyshyn in un avvincente duello conclusivo (4.88 a 4.98) e l'indonesiano Kiromal Katibin ha completato il podio regolando lo statunitense Samuel Watson (4.

Arrampicata sportiva, Rogora e Colli avanzano in Coppa del Mondo tra lead e speed - A Wujiang (Cina) è incominciata la seconda tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Laura Rogora si è distinta nelle qualificazioni del lead, chiudendo al quinto posto (9.15) e meritandosi così l'accesso alle semifinali insieme a Ilaria Scolaris (ventesima con 21.35). Le migliori del turno preliminare sono state la britannica Erin McNeice (2.24), la statunitense Annie Sanders (2.24) e la sudcoreana Chaeyun Seo (2.

Arrampicata sportiva: a Monaco brilla Stella Giacani, in finale nel Boulder a 17 anni - C'è una nuova stella nel panorama dell'arrampicata sportiva europea: la 17enne Stella Giacani, infatti, si è messa in luce nella prima tappa di Coppa Europa Boulder a Monaco. La giovane anconetana si è guadagnata l'accesso all'atto finale, chiudendo poi ottava dopo un bel percorso che fa ben presagire in vista dei prossimi appuntamenti. Giacani ha iniziato la propria prova ottenendo il sesto posto nella qualifica, realizzando quattro top, di cui tre flash.

