Bisogna abbassare le tasse non aumentare ' careghe' e indennità

indennità per chi ci siede sopra, come se la città fosse “una gallina dalle uova d’oro” a cui attingere a piene mani”. Sono queste le prime parole di Stefano Zanut e Carla Manzon, neo eletti al consiglio. Pordenonetoday.it - "Bisogna abbassare le tasse, non aumentare 'careghe' e indennità" Leggi su Pordenonetoday.it “È vergognosa questa rincorsa a una cadrega da concedere a tutti i costi e a un aumento delleper chi ci siede sopra, come se la città fosse “una gallina dalle uova d’oro” a cui attingere a piene mani”. Sono queste le prime parole di Stefano Zanut e Carla Manzon, neo eletti al consiglio.

