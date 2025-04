Damascelli lancia una stilettata alla Juve | In un club dove e attorno al quale si agitano queste cose può succedere di tutto Il commento che mette in bilico l’esito della sfida contro il Monza

Damascelli non è fiducioso in vista di Juve Monza: il giornalista evidenzia due difficoltà in particolare per la Vecchia SignoraSulle colonne de Il Giornale Tony Damascelli ha messo in bilico il possibile esito positivo della sfida tra Juve e Monza. Ecco le sue parole, che attaccano due fattori discordanti nell'ambiente bianconero.PAROLE – «Si attendono risposte dalla Juventus contro il Monza, nel secondo, tutto è ormai possibile e probabile in un club, all'interno e attorno al quale si agitano voci e azionisti.»

