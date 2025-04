Università di Verona i candidati al ruolo di rettore presentano i loro programmi

programmi elettorali delle candidate e del candidato alla carica di rettore o Rettrice dell’ateneo per gli anni accademici 20252026 – 20302031.L’assemblea sarà trasmessa in. Veronasera.it - Università di Verona, i candidati al ruolo di rettore presentano i loro programmi Leggi su Veronasera.it Lunedì 28 aprile, alle 10, nell’aula magna del Polo Zanotto si terrà l’assemblea di ateneo per la presentazione deielettorali delle candidate e del candidato alla carica dio Rettrice dell’ateneo per gli anni accademici 20252026 – 20302031.L’assemblea sarà trasmessa in.

Su altri siti se ne discute

Obbligo della CIAD per la III Fascia ATA e per i candidati al Concorso DSGA: e per chi è già di ruolo? - La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) è stata introdotta come requisito di accesso alle graduatorie ATA a partire dal 2024, in conformità con il CCNL 2019/21. Tuttavia, persistono ancora molti dubbi sulla sua obbligatorietà per il personale ATA già di ruolo. A sollevare la questione è un’assistente amministrativa, in servizio da settembre 2024, che […] The post Obbligo della CIAD per la III Fascia ATA e per i candidati al Concorso DSGA: e per chi è già di ruolo? first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Università di Bergamo, 5 ricercatori selezionati tra 10mila candidati in tutta Europa - UNIVERSITÀ DI BERGAMO. Cinque progetti dell’Università degli studi di Bergamo nel Marie Curie Postdoctoral Fellowships. Il rettore Sergio Cavalieri: «Soddisfazione per tutta la comunità accademica». 🔗ecodibergamo.it

Mobilità 25/26: servizio durante anno prova docenti straordinario bis è pre-ruolo ma consente di presentare domanda. No servizi nelle Università - Le domande di mobilità per l'a.s. 2025/26 si possono presentare sino al prossimo 25 marzo 2025 e i nostri lettori si pongono diversi dubbi in merito alla compilazione delle istanza. Rispondiamo ad alcuni quesiti. L'articolo Mobilità 25/26: servizio durante anno prova docenti straordinario bis è pre-ruolo ma consente di presentare domanda. No servizi nelle Università sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Su questo argomento da altre fonti

Università di Verona, i candidati al ruolo di rettore presentano i loro programmi; Le candidate e il candidato alla carica di Rettore o Rettrice; Università, tre candidati al rettorato: Facchinetti, Leardini e Panattoni; Università di Verona: nuovo corso di laurea in Osteopatia. 🔗Ne parlano su altre fonti