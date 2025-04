Ragazzo 24enne ucciso a coltellate mentre prega in moschea L’assassino si è filmato è in fuga

ucciso con decine di coltellate all’interno di un luogo di culto, in un episodio di brutale violenza che ha scosso l’intera comunità religiosa e acceso un’ondata di indignazione pubblica. L’aggressore, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ha agito con estrema freddezza, colpendo la vittima mentre si trovava in preghiera, e lasciando dietro di sé una scena raccapricciante.Le immagini mostrano L’assassino filmare il corpo agonizzante col cellulare, pronunciando frasi cariche di odio religioso, prima di rendersi conto di essere stato ripreso. L’omicidio ha provocato una mobilitazione immediata, con manifestazioni spontanee e un crescente allarme per la sicurezza all’interno dei luoghi di culto. Le autorità hanno avviato una vasta caccia all’uomo.Il fatto è avvenuto in Francia, nella moschea Khadidja del piccolo comune minerario di La Grand-Combe, nel sud del Paese, a circa 50 chilometri da Nîmes. Thesocialpost.it - Ragazzo 24enne ucciso a coltellate mentre prega in moschea. «L’assassino si è filmato, è in fuga» Leggi su Thesocialpost.it Un giovane uomo è statocon decine diall’interno di un luogo di culto, in un episodio di brutale violenza che ha scosso l’intera comunità religiosa e acceso un’ondata di indignazione pubblica. L’aggressore, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ha agito con estrema freddezza, colpendo la vittimasi trovava in preghiera, e lasciando dietro di sé una scena raccapricciante.Le immagini mostranofilmare il corpo agonizzante col cellulare, pronunciando frasi cariche di odio religioso, prima di rendersi conto di essere stato ripreso. L’omicidio ha provocato una mobilitazione immediata, con manifestazioni spontanee e un crescente allarme per la sicurezza all’interno dei luoghi di culto. Le autorità hanno avviato una vasta caccia all’uomo.Il fatto è avvenuto in Francia, nellaKhadidja del piccolo comune minerario di La Grand-Combe, nel sud del Paese, a circa 50 chilometri da Nîmes.

