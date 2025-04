Mauro Corona l’ex compagna morta a 20 anni e madre della figlia Martina | Affiadai mia figlia ai miei genitori

Mauro Corona ha parlato a Verissimo del difficile periodo che ha vissuto da giovanissimo quando ha perso la compagna da cui ha avuto nel 1974 la primogenita Martina.“È morta a 20 anni per un tumore al cervello”, ricorda lo scrittore e alpinista. Mauro Corona afferma che dopo la scomparsa della compagna sono stati i suoi genitori ad occuparsi della figlia: “A quei tempi ero una testa calda, affidai Martina ai miei genitori che l’hanno tirata su con grande amore e con grande dolcezza”.“Martina era orfana di mamma e anche di padre per un certo verso perché non ero molto presente. Mi riesce difficile ricordare quei tempi perché avrei potuto agire meglio, ma le cose diventano accessibili solo molto tempo dopo che hai commesso degli errori e non c’è più tempo di ripararli”. “Si sono presi cura di una bambina orfana perché Martina aveva perso la mamma, ma anche io non ero molto presente quindi in un certo senso era orfana anche di padre”, ammette lo scrittore e alpinista, 74 anni, che è anche papà di Marianna (1979), Matteo (1981) e Melissa (1982), avuti con Francesca De Damiani. Metropolitanmagazine.it - Mauro Corona, l’ex compagna morta a 20 anni e madre della figlia Martina: “Affiadai mia figlia ai miei genitori” Leggi su Metropolitanmagazine.it ha parlato a Verissimo del difficile periodo che ha vissuto da giovanissimo quando ha perso lada cui ha avuto nel 1974 la primogenita.“Èa 20per un tumore al cervello”, ricorda lo scrittore e alpinista.afferma che dopo la scomparsasono stati i suoiad occuparsi: “A quei tempi ero una testa calda, affidaiaiche l’hanno tirata su con grande amore e con grande dolcezza”.“era orfana di mamma e anche di padre per un certo verso perché non ero molto presente. Mi riesce difficile ricordare quei tempi perché avrei potuto agire meglio, ma le cose diventano accessibili solo molto tempo dopo che hai commesso degli errori e non c’è più tempo di ripararli”. “Si sono presi cura di una bambina orfana perchéaveva perso la mamma, ma anche io non ero molto presente quindi in un certo senso era orfana anche di padre”, ammette lo scrittore e alpinista, 74, che è anche papà di Marianna (1979), Matteo (1981) e Melissa (1982), avuti con Francesca De Damiani.

Ne parlano su altre fonti

L'infanzia di Mauro Corona nell'imitazione di Maurizio Crozza: «Io sono sta allattato da una damigiana» | Il video - C'era anche Mauro Corona tra i personaggi di Maurizio Crozza nella puntata di ieri, venerdì 21 marzo in prima serata su Nove. Il comico genovese, nella sua parodia, si è soffermato sull'infanzia dell'ertano. «Non sto bevendo, sto abbracciando il mio passato. Io sono sta allattato da una damigiana... 🔗pordenonetoday.it

Mauro Corona fa sci alpinismo «in salita verso il Passo Sella»: pieno di like - Una foto di Mauro Corona mentre fa sci alpinismo ha fatto sui social il pieno di like. «In salita verso il Passo Sella. Sullo sfondo Piz Ciavazes», ha scritto l'ertano a corredo dello scatto, che lo ritrae abbronzato, in equilibrio su uno dei due sci con l'altro sollevato e con i bastoncini ben... 🔗pordenonetoday.it

«Quel boia di Netanyahu è un criminale, un genocida»: l'indignazione di Mauro Corona ricordando Papa Francesco - Mauro Corona ricorda Papa Francesco e si indigna con il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu per la tragedia di Gaza. Ieri, martedì 22 aprile, a È sempre Cartabianca, l'alpinista e scrittore ertano ha preso posizione rispondendo ai temi d'attualità. «Non dobbiamo dimenticare che il... 🔗pordenonetoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Mauro Corona: «Con Francesca un matrimonio aperto, la fedeltà è una cosa superata. La malattia di mia figlia?; Chi è Francesca, la moglie (tradita) di Mauro Corona; Corona ed Erika Preti uccisa a coltellate dall'ex: Cosa bisogna fare con il fidanzato obeso | .it; Mauro Corona, chi è la figlia Marianna. La lotta contro il cancro e la reazione del padre alla malattia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mauro Corona ha una nuova compagna?/ “Ho conosciuto l’eros venerando, sono gli ultimi colpi” - “Io non sono interessante, non sono bello, ma essendo noto posso ‘prendere’ di più. Sono gli ultimi colpi, me la godo” ha detto Mauro Corona soffermandosi sulla relazione che sta vivendo attualmente ... 🔗ilsussidiario.net

Figli di Mauro Corona, chi sono Martina, Matteo, Melissa e Marianna/ “Con loro ho avuto tanto dalla vita” - Figli di Mauro Corona, chi sono: da Martina a Melissa. "La vita mi ha dato tanto e in qualche momento mi ha tolto molto" ... 🔗ilsussidiario.net

Mauro Corona: «Lavoro per non spararmi. L’alcol è il demonio, ma provo a combatterlo. La mia famiglia? Ero un orfano con i genitori vivi» - Scrittore e alpinista, Mauro Corona si racconta con la sua solita schiettezza a Il Giorno. L'essenza della sua personalità è racchiusa nelle parole scelte per l'epitafio, che lui stesso ha ... 🔗leggo.it