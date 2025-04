Incendio doloso a uno stabilimento balneare | le fiamme appiccate alla tettoia della struttura

Incendio in uno stabilimento balneare di San Felice Circeo. Ignoti hanno appiccato le fiamme a una struttura sul lungomare nella notte di sabato 26 aprile.Il titolare dell'attività commerciale, un uomo del posto di 46 anni, ieri mattina si è recato alla stazione dei carabinieri per. Latinatoday.it - Incendio doloso a uno stabilimento balneare: le fiamme appiccate alla tettoia della struttura Leggi su Latinatoday.it Tentatoin unodi San Felice Circeo. Ignoti hanno appiccato lea unasul lungomare nella notte di sabato 26 aprile.Il titolare dell'attività commerciale, un uomo del posto di 46 anni, ieri mattina si è recatostazione dei carabinieri per.

