C come Coltrane al Parco Milano tributo all’album capolavoro del genio del jazz

Milano, 27 aprile 2025 – Mercoledì 30 aprile in occasione dell'International jazz Day, la giornata in cui si celebra il jazz, genere musicale che l’Unesco ha riconosciuto patrimonio immateriale dell'Umanità, il centro culturale "Parco Milano" ospiterà l'evento "C come Coltrane" sottotitolo “A Love Supreme, an unusual story”, tributo all'album capolavoro del genio di John ColtraneSi tratta del nuovo appuntamento della seconda edizione della rassegna Alfabeto di Parco dedicata alle culture del mondo e agli artisti che hanno rivoluzionato il Novecento. I protagonisti di "C come Coltrane" saranno Dimitri Grechi Espinoza, tra i più originali e interessanti sassofonisti della scena italiana, Tito Mangialajo Rantzer, contrabbassista, il turco Aziz Señol Filiz, virtuoso del flauto ney, strumento che viene spesso utilizzato nella meditazione e nelle pratiche spirituali; Davide Ferrari (voce narrante), che indagherà il rapporto tra le composizioni e le parole del grande jazzista americano. Ilgiorno.it - “C come Coltrane”, al Parco Milano tributo all’album capolavoro del genio del jazz Leggi su Ilgiorno.it , 27 aprile 2025 – Mercoledì 30 aprile in occasione dell'InternationalDay, la giornata in cui si celebra il, genere musicale che l’Unesco ha riconosciuto patrimonio immateriale dell'Umanità, il centro culturale "" ospiterà l'evento "C" sottotitolo “A Love Supreme, an unusual story”,all'albumdeldi JohnSi tratta del nuovo appuntamento della seconda edizione della rassegna Alfabeto didedicata alle culture del mondo e agli artisti che hanno rivoluzionato il Novecento. I protagonisti di "C" saranno Dimitri Grechi Espinoza, tra i più originali e interessanti sassofonisti della scena italiana, Tito Mangialajo Rantzer, contrabbassista, il turco Aziz Señol Filiz, virtuoso del flauto ney, strumento che viene spesso utilizzato nella meditazione e nelle pratiche spirituali; Davide Ferrari (voce narrante), che indagherà il rapporto tra le composizioni e le parole del grandeista americano.

