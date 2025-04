Mister Movie | Francis Ford Coppola | Leggenda del Cinema Premiata con il Life Achievement Award

Mister Movie | Francis Ford Coppola Dopo il Flop di Megalopolis ci prova con Glimpses of the Moon - Francis Ford Coppola, leggendario regista di capolavori come la trilogia de "Il Padrino" e "Dracula", non si arrende dopo il deludente riscontro di "Megalopolis". Il regista ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo film, un adattamento del romanzo di Edith Wharton "The Glimpses of the Moon". Un Progetto Più Intimo e a Basso Budget Dopo l'ambizioso e costoso "Megalopolis", Coppola ha scelto di realizzare un film più intimo e a basso budget. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Francis Ford Coppola e il fallimento di Megalopolis: il regista risponde ai Razzies - Megalopolis di Francis Ford Coppola è stato un progetto ambizioso e rischioso, con il regista che ha investito 120 milioni di dollari del proprio patrimonio per portarlo sul grande schermo. Tuttavia, l’impresa non ha dato i frutti sperati, registrando un incasso al botteghino di soli 14,3 milioni di dollari e ottenendo un’accoglienza tutt'altro che calorosa. Come se non bastasse, il film non ha ricevuto nemmeno una nomination agli Oscar, ma ha trovato spazio in un'altra premiazione: i Golden Raspberry Awards, noti come Razzies, dove ha ottenuto riconoscimenti tutt’altro che lusinghieri. 🔗mistermovie.it

Il kung fu movie secondo Gabriele Mainetti. Un adattamento da Simenon con Guillaume Canet e Charlotte Gainsbourg. Uno dei primi capolavori anni Settanta di Francis Ford Coppola in versione restaurata, con il compianto Gene Hackman. Ecco cosa guardare sul grande schermo questo fine settimana - La città proibita, nuova opera potente e unica di Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot), mette a fuoco una Roma al contempo fumettistica e realistica, multietnica e incattivita, tra passato e (mood) presente. Cinema di kung fu e sapori all’amatriciana, film di vendetta, d’odio e d’amore. È per noi il titolo da non perdere sul grande schermo questo weekend. L’altro film da vedere nel weekend è Il caso Belle Steiner di Benoît Jacquot con Guillaume Canet e Charlotte Gainsbourg. 🔗amica.it

