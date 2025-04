Da quanto non succedeva? Venezia-Milan 0-2 | Gimenez e Pulisic tornati

Venezia-Milan 0-2, la cosa importante era sistemare la difesa. Conceicao l'ha fatto. Ecco il video Pianetamilan.it - Da quanto non succedeva? Venezia-Milan 0-2: Gimenez e Pulisic tornati Leggi su Pianetamilan.it Il commento a fine partita di0-2, la cosa importante era sistemare la difesa. Conceicao l'ha fatto. Ecco il video

Su questo argomento da altre fonti

Avvistato un lupo nel parco delle Groane: non succedeva da 100 anni - È nel cuora del parco delle Groane, all'altezza del frutteto di Ceriano Laghetto, che una squadra di volontari Aib (antincendio boschivo) del Parco è riuscita a immortalare un giovane esemplare di lupo: era da 100 anni che non succedeva. Dopo essere stato avvistato, l'animale ha attraversato... 🔗monzatoday.it

Traffico Lazio del 09-02-2025 ore 17:30 - Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione transito a senso unico alternato sulla via Flaminia tra il casello autostradale di Magliano Sabina e Ponte Sanguinario per lavori sul viadotto Vigne frequente la forma di rallentamenti fino al 28 febbraio lavori con scambio di carreggiata tra Tarquinia e Montalto di Castro nelle due direzioni sono possibili rallentamenti a Roma tra le 17 e le 19 È prevista una manifestazione con corteo che da via Laurentina raggiungere a Piazza Giuliani e Dalmati percorrendo via Senigallia possibile chiusura al traffico Deviazioni di percorso anche per il booster ... 🔗romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra Pontina diramazione Roma Sud mentre l'interno abbiamo contattati da casa Avvisa Prenestina su tratto Urbano della A24 rallentamenti e code tra Fiorentina e il raccordo uscita code a tratti da due sensi sulla cassa trovo già della Giustiniana code per traffico intenso sulla Cristoforo Di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia piccole per lavori sulla Nettunense altezza di azione due sensi di marcia Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al ... 🔗romadailynews.it