Juventus Women Primavera Bruzzano | La conquista della finale ha dato valore al nostro cammino Alle ragazze ora chiederò questo

Juventus Women Primavera, Bruzzano manifesta tutta la sua soddisfazione per il raggiungimento della finale per lo scudettoIl raggiungimento della finale scudetto fa gioire Marco Bruzzano. L'Allenatore della Juventus Women Primavera ha commentato con grande entusiasmo il successo contro il Sassuolo nalla semifinale, giocata al Viola Park. Ecco le sue parole. PAROLE – «conquistarsi l'ultimo atto della Final Four ha dato valore al nostro cammino in regular season. Sapevamo che l'aspetto emozionale avrebbe inciso e non poco in una gara secca, pur avendo a disposizione due risultati su tre. Parlando con le ragazze ho chiesto di gestire nel migliore dei modi le loro emozioni e di confermare sul campo, una volta in più, il loro valore, come già ampiamente dimostrato nel corso della stagione.

Juventus Women Primavera in finale di Viareggio Cup! Clamoroso 8-0 alla Spal, ecco com’è andata e l’avversaria all’ultimo atto - di Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera vola in finale di Viareggio Cup! Clamoroso 8-0 inflitta alla Spal, com’è andata e l’avversaria all’ultimo atto Dopo il 3-3 all’esordio con la Rappresentativa LND, la Juventus Women Primavera di Marco Bruzzano polverizza la Spal con un netto 8-0 e vola in finale di Viareggio Cup. Per qualificarsi era necessario vincere con otto gol di scarto, alla luce di Spal-LND terminata 1-7: missione compiuta per le bianconere. 🔗juventusnews24.com

Juventus Women Primavera boom: ecco le future Schatzer che vogliono il primo scudetto. Mauro Munno su JWomen Zone – VIDEO - di Mauro Munno Juventus Women Primavera boom: ecco le future Schatzer che vogliono il primo scudetto di categoria. Mauro Munno su JWomen Zone Nuovo episodio del format targato JuventusNews24.com dedicato alla Juventus Women: JWomen Zone è uno spazio quotidiano incentrato esclusivamente sulla squadra femminile del club bianconero. Ogni giorno sul nostro canale YouTube Mauro Munno è in video per notizie, mercato, approfondimenti, analisi, curiosità e molto altro ancora sul calcio femminile. 🔗juventusnews24.com

Juventus Women Primavera, ufficiale il calendario alla Viareggio Cup 2025: quando giocano le bianconere. Girone, date e orari - di Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera, è ufficiale il calendario alla Viareggio Cup 2025: quando giocano le bianconere. Girone, date e orari La Juventus Women Primavera parteciperà all’edizione 2025 della Viareggio Cup. Le bianconere sono inserite nel girone 2, e questo è il loro calendario: 18 MARZOvs RAPPRESENTATIVA LNDCarrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 15) 19 MARZOvs SPALAgliana (PT) / Stadio “Bellucci” (ore 15) Le finali si svolgeranno il 21 marzo, con questo calendario:5°/6° posto: Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo ... 🔗juventusnews24.com

