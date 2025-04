Il fidanzato muore in ospedale lei incolpa il medico e cerca di accoltellarlo | “Ti ammazzo”

medico che non era riuscito poco prima a salvare la vita al suo compagno. Leggi su Fanpage.it È accaduto a Chieri, in provincia di Torino: la donna, di 42 anni, ha tentato di accoltellare ilche non era riuscito poco prima a salvare la vita al suo compagno.

