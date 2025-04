VIDEO MotoGP la carenata tra Bagnaia e Marquez Duello durissimo nel GP di Spagna

Marquez e Francesco Bagnaia sono probabilmente i grandi delusi della domenica di Jerez de la Frontera, che si è conclusa con la prima vittoria in MotoGP di Alex Marquez davanti alla sorprendente Yamaha del pole-man Fabio Quartararo. La coppia stellare del team factory Ducati ha dato comunque vita ad una battaglia da brividi durante il primo giro del Gran Premio di Spagna 2025, quinto round stagionale del Motomondiale.Bagnaia, bravo ad infilarsi in seconda piazza al via davanti al compagno di squadra e subito alle spalle del Diablo, ha poi dovuto rispondere colpo su colpo ad una serie di attacchi di Marc arrivando anche al contatto. Pecco è stato molto duro nel tentativo di tenersi dietro l’otto volte campione iridato, che è poi scivolato al terzo giro ripartendo in fondo al gruppo e non andando oltre un 12° posto (con la carena danneggiata). Oasport.it - VIDEO MotoGP, la carenata tra Bagnaia e Marquez. Duello durissimo nel GP di Spagna Leggi su Oasport.it Marce Francescosono probabilmente i grandi delusi della domenica di Jerez de la Frontera, che si è conclusa con la prima vittoria indi Alexdavanti alla sorprendente Yamaha del pole-man Fabio Quartararo. La coppia stellare del team factory Ducati ha dato comunque vita ad una battaglia da brividi durante il primo giro del Gran Premio di2025, quinto round stagionale del Motomondiale., bravo ad infilarsi in seconda piazza al via davanti al compagno di squadra e subito alle spalle del Diablo, ha poi dovuto rispondere colpo su colpo ad una serie di attacchi di Marc arrivando anche al contatto. Pecco è stato molto duro nel tentativo di tenersi dietro l’otto volte campione iridato, che è poi scivolato al terzo giro ripartendo in fondo al gruppo e non andando oltre un 12° posto (con la carena danneggiata).

Le notizie più recenti da fonti esterne

VIDEO MotoGP, GP USA 2025: la sintesi della gara. Bagnaia vince, ritirato Marquez - Nella gara classica del GP degli USA, terza tappa stagionale del calendario della MotoGP si è registrata la caduta dello spagnolo Marc Marquez, che ha spalancato le porte alla vittoria di Francesco Bagnaia, il quale ha preceduto l’altro fratello Marquez, Alex, secondo a 2.089. Il podio è stato completato da un altro italiano, Fabio Di Giannantonio, terzo a 3.594, mentre Franco Morbidelli ha chiuso quarto a 10. 🔗oasport.it

MotoGP, Bagnaia compromette il GP del Qatar: il video della caduta nelle qualifiche - Francesco Bagnaia è caduto quando mancavano poco più di quattro minuti al termine delle qualifiche del GP del Qatar, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. Il centauro della Ducati, reduce dalla vittoria di Austin dove ha interrotto il dominio di Marc Marquez, stava spingendo molto forte e aveva acceso un casco rosso al primo intermedio, ma in curva 4 è finito a terra e ha dovuto dire addio alla possibilità di conseguire un risulto di primo piano. 🔗oasport.it

VIDEO MotoGP, la caduta di Marc Marquez a Jerez: era alle spalle di Bagnaia - Arriva un amaro 12° posto per Marc Marquez al termine del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, il Cabroncito è caduto nelle prime fasi e ha gettato alla ortiche le chance di vincere di nuovo davanti al proprio pubblico. Rientrato in gara in 22a posizione, ha saputo risalire con una Ducati rovinata, ma ora la vetta della classifica generale è di nuovo persa. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

MotoGP, Bagnaia vince il GP Barcellona: gli highlights; Test MotoGP: il racconto della 2^ giornata di test; MotoGP, Ducati VIDEO: Ecco il migliore amico di Marc Marquez e Pecco Bagnaia; Sprazzi di vero Bagnaia. Ma... [VIDEO]. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

VIDEO MotoGP, la carenata tra Bagnaia e Marquez. Duello durissimo nel GP di Spagna - Marc Marquez e Francesco Bagnaia sono probabilmente i grandi delusi della domenica di Jerez de la Frontera, che si è conclusa con la prima vittoria in ... 🔗oasport.it

MotoGP, Marc Marquez cade nel GP di Spagna! E poco prima la ‘carenata’ con Bagnaia - Un GP di Spagna "rovente" quello di MotoGP, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, Marc Marquez e ... 🔗oasport.it

Bagnaia, la caduta nelle prove libere di Jerez. VIDEO - Scivolata di anteriore nelle FP2 di Jerez per Bagnaia, fortunatamente senza alcuna conseguenza. E in qualifica Pecco, con una sola moto a disposizione e impossibilitato a fare errori, è riuscito a con ... 🔗sport.sky.it