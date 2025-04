Di Gregorio ha dei numeri da saracinesca da quando è arrivato alla Juve | l’ex Monza paga pegno solo rispetto a quel portiere! La statistica sui clean sheet

Michele Di Gregorio è il grande ex di Juve Monza, sfida valevole per la 34^ giornata di Serie A. La sua prima stagione in bianconero è stata condita da diversi alti. Impressionano quelli legati ai clean sheet relativi al corrente campionato. «Michele Di Gregorio ha giocato 134 partite con la maglia del Monza tra Serie A e Serie B, prima di passare alla Juventus in questa stagione. Il portiere dei bianconeri conta 12 'clean sheet' in questo torneo (come Marco Carnesecchi, Alex Meret e Yann Sommer): meno solo di Mile Svilar (13).»

