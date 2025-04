Milan Fofana | "Nessuno in Italia può vincere due trofei solo noi quindi vogliamo finire bene"

Fofana, centrocampista del Milan è stato intervistato da Dazn, nel post partita del match vinto per 2-0 contro il Venezia al Penzo:. Leggi su Calciomercato.com Youssouf, centrocampista delè stato intervistato da Dazn, nel post partita del match vinto per 2-0 contro il Venezia al Penzo:.

