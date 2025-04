Benvenuti e anche benedetti purché non ci facciano perdere tempo

Quello di dare il benvenuto e benedire, seppure in modalità laica chi, trovandosi a discorrere con l’autore, fosse andato dritto al sodo, non facendogli di conseguenza, era una frase che, incorniciata in maniera estremamente semplice, campeggiava nello studio di un noto avvocato del Sud Italia. Era così che, volendo definire lo spirito con cui quel Principe del Foro agiva, è bene scansare fin da subito ogni equivoco. Non era, quel professionista, né indotto dall’auri sacra fames, né dalla condivisione dell’affermazione che ilè denaro. Era solo il suo modo di fare, oramai consolidato, che non gli concedeva spazio per divagare. Deve essere andata in tal modoper Francesco, condotto per mano dalla sua attitudine a essere deciso e concreto, che lo ha contraddistinto in tutte le fasi del suo cammino fino al vertice, attraversando dal basso verso l’alto le gerarchie della Chiesa Cattolica.