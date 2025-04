Circa 150 persone a Predappio per ricordare la morte di Mussolini Ma senza saluto romano

Circa centocinquanta persone hanno preso parte a Predappio alla commemorazione per l'80esimo anniversario della morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra in provincia di Como. Hanno partecipato le sorelle Orsola e Vittoria, nipoti di Vittorio Mussolini. Forlitoday.it - Circa 150 persone a Predappio per ricordare la morte di Mussolini. Ma senza saluto romano Leggi su Forlitoday.it centocinquantahanno preso parte aalla commemorazione per l'80esimo anniversario delladi Benito, avvenuta il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra in provincia di Como. Hanno partecipato le sorelle Orsola e Vittoria, nipoti di Vittorio

Qualche camicia nera e i labari al corteo partito da piazza Sant'Antonio fino al cimitero di San Cassiano. "Non facciamo il saluto romano, capite perché", è stato detto

