Orrore in Italia spunta un cadavere dalle acque del lago | la scoperta choc potrebbe essere lui

choc ha scosso una zona dell’Italia nella mattinata di oggi: il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto in uno specchio d’acqua, in circostanze ancora tutte da chiarire. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i primi rilievi e isolato l’area. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di circa 50 anni, ma al momento non è ancora stata identificata. Le autorità mantengono il massimo riserbo, mentre si lavora per stabilire cause e dinamiche della morte.Il cadavere è stato recuperato nelle acque del lago Lucrino, sulla costa dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. A condurre le operazioni sono i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, che hanno disposto il trasferimento della salma per l’esame medico-legale, nel tentativo di chiarire tempi e modalità del decesso. Thesocialpost.it - Orrore in Italia, spunta un cadavere dalle acque del lago: la scoperta choc, “potrebbe essere lui” Leggi su Thesocialpost.it Un ritrovamentoha scosso una zona dell’nella mattinata di oggi: il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto in uno specchio d’acqua, in circostanze ancora tutte da chiarire. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i primi rilievi e isolato l’area. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di circa 50 anni, ma al momento non è ancora stata identificata. Le autorità mantengono il massimo riserbo, mentre si lavora per stabilire cause e dinamiche della morte.Ilè stato recuperato nelledelLucrino, sulla costa dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. A condurre le operazioni sono i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, che hanno disposto il trasferimento della salma per l’esame medico-legale, nel tentativo di chiarire tempi e modalità del decesso.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Orrore in Italia, spunta un cadavere all’improvviso: di chi si tratta - Una notizia drammatica scuote ancora una volta l’Italia, dove l’emergenza legata alle persone senza fissa dimora continua a raccontare storie di solitudine e abbandono. Nelle prime ore della mattinata, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, in circostanze che appaiono ancora poco chiare. Una scoperta che lascia sgomento e rilancia interrogativi sulla condizione di chi vive ai margini, troppo spesso invisibile fino al momento della tragedia. 🔗thesocialpost.it

Orrore in Italia: cadavere ritrovato così, a pochi passi dalla stazione. La terribile scoperta - Dramma in Italia: il corpo di un uomo di 33 anni è stato trovato in via Ronchedone a Desenzano del Garda. Le cause della morte non sono attualmente note. Il corpo, al momento della scoperta, era tra la linea ferroviaria e una recinzione. La zona non è distante dalla frazione di San Martino della Battaglia ed è nelle campagne del paese, dove scorrono sia l’autostrada a 4 sia la linea ferroviaria Milano-Venezia. 🔗thesocialpost.it

Cadavere sui binari, orrore in Italia: la drammatica scoperta, ritardi e cancellazioni sui treni - Dramma in Italia. La circolazione dei treni è stata sospesa dalle 6.15 circa del matttino in Romagna, tra Gambettola e Sant’Arcangelo, sulla linea ferroviaria Bologna-Ancona per il ritrovamento di una persona deceduta sui binari. Sul posto, non facilmente raggiungibile, è in corso l’intervento dell’autorità giudiziaria per identificare la vittima.Leggi anche: Lavinia Orefici, chi è la giornalista che ha fatto infuriare Prodi: età, lavoro, genitori famosi e vita privata Disagi sulla linea Da parte di Trenitalia è in corso la riprogrammazione dei servizi e si preannuncia una giornata di ... 🔗thesocialpost.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Biologo italiano ucciso in Colombia, l'orrore infittisce il mistero. E nel terrificante giallo spunta anche una misteriosa donna; Orrore in spiaggia in Usa, dalla sabbia spunta testa umana: “Inquietante, non c’erano altre parti del corpo”; Neonati morti in giardino a Parma, spunta un secondo caso: ritrovato nello stesso luogo. Il sindaco: «Paese sc; Parma, nella villa dell’orrore trovato il cadavere di un altro bambino. «La madre una studentessa 22enne». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Orrore in Italia, spunta un cadavere dalle acque del lago: la scoperta choc, “potrebbe essere lui” - Un ritrovamento choc ha scosso una zona dell’Italia nella mattinata di oggi ... mentre si lavora per stabilire cause e dinamiche della morte. Il cadavere è stato recuperato nelle acque del lago ... 🔗thesocialpost.it

Orrore in Italia, spunta un cadavere all’improvviso: di chi si tratta - Una notizia drammatica scuote ancora una volta l’Italia, dove l’emergenza legata alle persone senza fissa dimora continua a raccontare storie di ... 🔗thesocialpost.it

ORRORE Scolaresca scopre cadavere durante un’uscita didattica nel Genovese - Maestra porta gli alunni in gita sulla riva del fiume e trova un cadavere: è di una donna, aperta un'inchiesta corriereadriatico.it CHIAVARI (GENOVA) – Quella… Leggi ... 🔗informazione.it