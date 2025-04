Avengers | Doomsday un video leakato dal set rivela un collegamento con gli X-Men?

video leakato dal set di Avengers: Doomsday, potrebbe aver svelato l'importanza degli X-Men nel film e quale come saranno collegati i mutanti nella pellicola Un nuovo video trapelato durante le riprese di Avengers: Doomsday, rivela parti di un'astronave rotta e crateri sul set di quella che molti ritengono essere la X-Mansion. Sebbene non sia la prima fuga di notizie sul set dall'inizio della produzione del quinto film dedicato agli Avengers, poche settimane fa, questo è uno dei pochi video a superare il controllo dei leak da parte dei Marvel Studios, a superare il forte muro di segretezza che circonda questo film. Il video mostra crepe e danni in tutto il grande set esterno, che sembra essere un prato curato o il giardino di qualcuno. . Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, un video leakato dal set rivela un collegamento con gli X-Men? Leggi su Movieplayer.it Undal set di, potrebbe aver svelato l'importanza degli X-nel film e quale come saranno collegati i mutanti nella pellicola Un nuovotrapelato durante le riprese diparti di un'astronave rotta e crateri sul set di quella che molti ritengono essere la X-Mansion. Sebbene non sia la prima fuga di notizie sul set dall'inizio della produzione del quinto film dedicato agli, poche settimane fa, questo è uno dei pochia superare il controllo dei leak da parte dei Marvel Studios, a superare il forte muro di segretezza che circonda questo film. Ilmostra crepe e danni in tutto il grande set esterno, che sembra essere un prato curato o il giardino di qualcuno. .

