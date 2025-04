Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna È il leader del campionato

Alex Marquez, in sella alla Ducati del Team Gresini, vince a sorpresa il Gran Premio di Spagna, conquistando così il suo primo successo nella classe regina. Inoltre, Alex lascia Jerez da leader del campionato con un solo punto di vantaggio su Marc. Sul circuito Angel Nieto, brilla anche il francese Fabio Quartararo (Yamaha), secondo al traguardo dopo la partenza dalla pole; terzo, invece, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Top Ten e caduta di Marc Marquez Maverick Vinales (Ktm Tech3) e Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina) si piazzano rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Brad Binder (Ktm), Pedro Acosta (Ktm), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), Enea Bastianini (Ktm Tech3) e Luca Marini (Honda). Agi.it - Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna. È il leader del campionato Leggi su Agi.it AGI - Approfittando della clamorosa caduta del fratello,, in sella alla Ducati del Team Gresini,a sorpresa ildi, conquistando così il suo primo successo nella classe regina. Inoltre,lascia Jerez dadelcon un solo punto di vantaggio su Marc. Sul circuito Angel Nieto, brilla anche il francese Fabio Quartararo (Yamaha), secondo al traguardo dopo la partenza dalla pole; terzo, invece, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Top Ten e caduta di MarcMaverick Vinales (Ktm Tech3) e Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina) si piazzano rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Brad Binder (Ktm), Pedro Acosta (Ktm), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), Enea Bastianini (Ktm Tech3) e Luca Marini (Honda).

