Tradimento anticipazioni dal 28 aprile al 4 maggio 2025 | Tolga scopre che Selin è incinta

Tolga Ka?ifo?lu nelle prossime puntate di Tradimento. L'imprenditore scopre infatti che la moglie Selin non ha mai preso le pillole anticoncezionali, motivo per il quale è incinta. Notizia che scuote profondamente Tolga, visto che è ancora innamorato di Oylum Yenersoy, soprattutto quando scopre che l'ex ha sposato Behram Dicleli per salvargli la vita. Questa settimana, la dizi turca è in onda dal lunedì al mercoledì alle 14.10, il venerdì in prima serata, il sabato alle 14.45 e la domenica alle 14.20. Ecco le anticipazioni.Tradimento, anticipazioni da lunedì 28 a domenica 4 maggio 2025Lunedì 28 aprile 2025: Oylum scopre l'ennesimo torto di MuallaZelis viene slegata e racconta a tutti di essere stata minacciata da due uomini che hanno rapito il piccolo Can.

