Cina | Hefei terza fiera su innovazione scientifica e tecnologica

Un bambino cavalca un robot alla terza edizione della China (Anhui) Science and Technology Innovation Achievement Transformation Fair a Hefei, capoluogo della provincia cinese orientale dell'Anhui, il 26 aprile 2025. Con inizio sabato e su una superficie espositiva totale di 20.000 metri quadrati, la fiera ha attirato oltre 2.000 imprese e quasi 200 universita'. Sono state allestite sei zone espositive per presentare le ultime conquiste scientifiche e tecnologiche di tutto il mondo. Si terranno anche dieci eventi di cooperazione, tra cui roadshow e attivita' commerciali, per promuovere la commercializzazione di progetti scientifici e tecnologici. Questa foto, scattata il 26 aprile 2025, mostra un velivolo esposto alla terza edizione della China (Anhui) Science and Technology Innovation Achievement Transformation Fair a Hefei, capoluogo della provincia cinese orientale dell'Anhui, il 26 aprile 2025.

