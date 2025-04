Altra batosta Napoli Conte non ci può credere | il ribaltone è clamoroso

Napoli di Antonio Conte è arrivata un’Altra brutta batosta a poche ore dalla gara con il Torino. Dopo aver vinto contro il Monza, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è atteso da un’Altra gara molto importante. Questa sera, infatti, gli azzurri ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona il Torino di Paolo Vanoli.Altra batosta Napoli, Conte non ci può credere: il ribaltone è clamoroso (Ansa Foto) tvplay.itPer il Napoli, considerando anche il fatto che l’Inter sta giocando in questi minuti allo Stadio San Siro contro la Roma, è ovviamente fondamentale battere i granata per continuare a sognare la vittoria del quarto scudetto della sua storia. Gli azzurri, dunque, faranno di tutti per portare a casa i tre puntiAnche se in queste ore bisogna registrare una bruttissima notizia per il Napoli di Antonio Conte. Tvplay.it - Altra batosta Napoli, Conte non ci può credere: il ribaltone è clamoroso Leggi su Tvplay.it Per ildi Antonioè arrivata un’bruttaa poche ore dalla gara con il Torino. Dopo aver vinto contro il Monza, di fatto, ildi Antonioè atteso da un’gara molto importante. Questa sera, infatti, gli azzurri ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona il Torino di Paolo Vanoli.non ci può: il(Ansa Foto) tvplay.itPer il, considerando anche il fatto che l’Inter sta giocando in questi minuti allo Stadio San Siro contro la Roma, è ovviamente fondamentale battere i granata per continuare a sognare la vittoria del quarto scudetto della sua storia. Gli azzurri, dunque, faranno di tutti per portare a casa i tre puntiAnche se in queste ore bisogna registrare una bruttissima notizia per ildi Antonio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, che batosta per Conte: il rischio ora si fa più grande - Il Napoli ha vinto di misura contro la Fiorentina in una sfida chiave per la lotta scudetto, ma occhio a quello che è successo perché il rischio ora è alto. Il Napoli è riuscito, allo Stadio Diego Armando Maradona, a casa sua, a vincere sotto gli occhi del proprio pubblico una gara fondamentale e delicatissima. Contro la Fiorentina non era affatto semplice, a maggior ragione dopo la rocambolesca vittoria dell’Inter in casa con il Monza. 🔗tvplay.it

Non solo Napoli e Conte: Inzaghi ha un’altra paura per la sua Inter - Calcio Napoli Notizie – Si avvicina la data del big match al Maradona, che varrà una fetta importante per la lotta Scudetto: parla il mister dell’Inter Dopo giorni d’attesa e con il tutto esaurito allo stadio Maradona, la Lega Serie A ha finalmente annunciato la data e l’orario della sfida Napoli-Inter, in programma sabato 1 marzo alle ore 18:00. Il tecnico nerazzurro, nonostante manchi ancora un turno di campionato da giocare, ha commentato proprio il duello a distanza tra le due formazioni. 🔗spazionapoli.it

Tegola Napoli, che batosta per Conte: sfuma definitivamente - Il Napoli continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi. Il colpo tanto sognato da Conte, però, non si concretizzerà: il motivo. Potrà contare su un budget robusto, il Napoli, per rimpolpare la rosa in vista del ritorno in Champions League. Ai 70 milioni ottenuti a gennaio attraverso la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG (tuttora in cassa) se ne aggiungeranno almeno altri 75 grazie alla cessione di Victor Osimhen. 🔗tvplay.it

Ne parlano su altre fonti

Motta: Prima frazione fatta bene poi siamo calati e Conte: Crediamo in quello che facciamo; Turris in crisi, a Monopoli arriva un'altra sconfitta: notte fonda per i corallini; Sinner, che batosta dopo il ko a Pechino: Alcaraz lo supera!; Conte rende merito all'Atalanta: Abbiamo affrontato una squadra più forte di noi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, Conte cambia ancora: all’attacco col 3-5-2. Olivera centrale in difesa, torna Raspadori - Buongiorno tra i convocati ma partirà dalla panchina. Nuovo ruolo per il terzino preferito a Rafa Marin. Davanti insieme a Lukaku il jolly della ... 🔗napoli.repubblica.it

Tegola Buongiorno, un’altra batosta per Conte: presenza in bilico - ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Tegola Buongiorno, un'altra batosta per Conte: presenza in bilico L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sulla ... 🔗forzazzurri.net

Napoli, Conte ha deciso il futuro: annuncio pesantissimo - Aggiornamenti decisivi sul calciomercato del Napoli: Antonio Conte avrebbe preso una decisione cruciale sul suo futuro ... 🔗msn.com