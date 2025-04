Lavoratori poveri anche se full time il 9% fatica ad arrivare a fine mese

Lavoratori poveri full timeSi tratta di numeri in crescita rispetto a quell’8,7% registrato nel 2023. Una percentuale che risulta più che doppia rispetto alla Germania, dove il fenomeno interessa solo il 3,7% dei Lavoratori a tempo pieno.Se si estende l’analisi a tutti gli occupati che hanno lavorato almeno metà dell’anno, sia full time che part time, la quota italiana sale al 10,2%, contro il 9,9% dell’anno precedente. Una dinamica che segnala come, sempre più spesso, lavorare non sia più sufficiente per uscire dalla soglia di povertà. Quifinanza.it - Lavoratori poveri anche se full time, il 9% fatica ad arrivare a fine mese Leggi su Quifinanza.it Avere un lavoro a tempo pieno, sempre più spesso, non basta a garantire la sicurezza economica.Secondo dati Eurostat appena diffusi, nel 2024 il rischio di povertà lavorativa è aumentato: il 9% degli occupati a tempo pieno ha un reddito inferiore al 60% del reddito mediano nazionale, al netto dei trasferimenti sociali.Aumentano iSi tratta di numeri in crescita rispetto a quell’8,7% registrato nel 2023. Una percentuale che risulta più che doppia rispetto alla Germania, dove il fenomeno interessa solo il 3,7% deia tempo pieno.Se si estende l’analisi a tutti gli occupati che hanno lavorato almeno metà dell’anno, siache part, la quota italiana sale al 10,2%, contro il 9,9% dell’anno precedente. Una dinamica che segnala come, sempre più spesso, lavorare non sia più sufficiente per uscire dalla soglia di povertà.

