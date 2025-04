Con il 3-4-3 il Milan non prende più gol | a Venezia passa anche senza il talismano Jovic

Milano, 27 aprile 2025 – Conceiçao ottiene conferme anche da Venezia: in 4 partite col nuovo 3-4-3, un solo gol subÌto e 9 all'attivo. anche senza Jovic, fermatosi durante il riscaldamento per un problema lombare. Il portoghese avrebbe schierato per la quarta volta di fila la stessa formazione. Ma la sostanza cambia. Solidità anche nella sofferenza. E alla fine, la qualità paga sempre. "Siamo molto contenti di Conceiçao, ha portato metodologia e intensità. Il nuovo direttore sportivo? Abbiamo già una struttura importante, ci pensiamo per fare un altro step", le parole di Moncada nel pre-partita. Il destino del portoghese sembra sempre lontano dal rossonero. Mentre in società, più che su Tare, ci si interroga ora su D'Amico, sotto contratto con l'Atalanta. Si vedrà. Intanto, tre punti che danno più peso a una classifica comunque da nono posto.

