Grande Fratello Alessandro Zarino sull' ex Shaila Gatta | Non ho mai pensato potesse essere una stroria vera con Lorenzo

Alessandro Zarino ex fidanzato di Shaila Gatta ha detto la sua sulla rottura tra la ballerina campana e Lorenzo Spolverato dopo la fine del reality del Grande Fratello.

