Milan vince 2-0 contro il Venezia gol di Pulisic e Gimenez

Pulisic e uno in pieno recupero di Gimenez regalano i tre punti al Milan sul campo del Venezia. Una vittoria arrivata non senza difficoltà per i 7 volte campioni d'Europa, troppo discontinui nell'arco dei 90 minuti. Tra le fila degli ospiti, Jovic accusa un problema alla zona lombare nel riscaldamento e deve così lasciare il centro dell'attacco ad Abraham. Dopo soli cinque minuti, i rossoneri passano in vantaggio. Jimenez intercetta un rinvio corto di Candé e serve Fofana, il quale imbuca per Pulisic che con il sinistro batte Radu per l'1-0. La risposta dei padroni di casa arriva al 22', quando Yeboah salta Pavlovic e serve Zerbin al centro, il quale si gira sul mancino ma calcia a lato di poco. Al 32', è Nicolussi Caviglia ad andare vicino all'1-1 con una punizione dal limite che sfiora il palo alla destra di Maignan.

