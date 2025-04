Bagnaia si rammarica | Non guido come vorrei sono in difesa Alex Marquez fa i miei tempi del 2024

Bagnaia. Nonostante un inopinato errore del rivale Marc Marquez, il ducatista non è andato oltre il gradino più basso del podio in occasione del GP di Spagna, quinto appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP, appena terminato sul circuito di Jerez de La Frontera.Una gara molto difficile per l’ex Campione del Mondo, il quale ha dovuto cedere il passo non solo alla Gresini di Alex Marquez, il quale ha vinto il primo GP della carriera nella classe Regina, ma anche ad un davvero consistente Fabio Quartararo, che ha dimostrato di tenere egregiamente botta nonostante i dubbi della vigilia. Una volta arrivato al parco chiuso, il piemontese ha commentato quanto fatto, non nascondendo il suo rammarico.“I primi giri ero tranquillo, c’è stata bagarre con Marc, dopo mi sono messo a spingere per prendere Fabio ma una volta sotto non ho mai avuto lo spunto per passarlo – Ha detto “Pecco” ai microfoni di Sky Sport – Ho faticato molto, non avevo la undici e la dodici: sono il mio punto forte e non riuscivo a sfruttarle, perdevo da Fabio lì. Oasport.it - Bagnaia si rammarica: “Non guido come vorrei, sono in difesa. Alex Marquez fa i miei tempi del 2024” Leggi su Oasport.it Ancora un terzo posto per Francesco “Pecco”. Nonostante un inopinato errore del rivale Marc, il ducatista non è andato oltre il gradino più basso del podio in occasione del GP di Spagna, quinto appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP, appena terminato sul circuito di Jerez de La Frontera.Una gara molto difficile per l’ex Campione del Mondo, il quale ha dovuto cedere il passo non solo alla Gresini di, il quale ha vinto il primo GP della carriera nella classe Regina, ma anche ad un davvero consistente Fabio Quartararo, che ha dimostrato di tenere egregiamente botta nonostante i dubbi della vigilia. Una volta arrivato al parco chiuso, il piemontese ha commentato quanto fatto, non nascondendo il suo rammarico.“I primi giri ero tranquillo, c’è stata bagarre con Marc, dopo mimesso a spingere per prendere Fabio ma una volta sotto non ho mai avuto lo spunto per passarlo – Ha detto “Pecco” ai microfoni di Sky Sport – Ho faticato molto, non avevo la undici e la dodici:il mio punto forte e non riuscivo a sfruttarle, perdevo da Fabio lì.

Cosa riportano altre fonti

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: buon inizio di Bagnaia nelle pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 19.13 Martin, al rientro, è 15° a 1.359. Addirittura 18° Bezzecchi a un secondo e mezzo. Tanta fatica per l’Aprilia. 19.13 Marc Marquez al comando davanti ad Alex Marquez, Bagnaia, Mir, Acosta, Quartararo, Zarco, Di Giannantonio, Binder e Morbidelli. 19.11 Alex Marquez si porta in seconda piazza a 0. 🔗oasport.it

Bagnaia: «Non tanto la vittoria a Austin, ma le sensazioni ritrovate mi hanno dato un boost» - Pecco Bagnaia, pilota Ducati, prima della conferenza stampa che apre il weekend del gp del Qatar, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Bagnaia arriva dalla vittoria di Austin. Bagnaia: «Marc Marquez è l’obiettivo» «Non è cambiato niente alla fine. È vero che abbiam vinto ma la stagione è talmente lunga che siamo alla terza gara, quarta gara. Abbiamo lavorato come al solito. 🔗ilnapolista.it

MotoGp Argentina, Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto - Marc Marquez trionfa nella Sprint Race in Argentina, confermando il suo dominio nella MotoGP 2025. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, si aggiudica la gara breve sul circuito di Termas de Rio Hondo battendo il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini. Il terzo posto va a Pecco Bagnaia, pilota dell’altra Ducati ufficiale. Johann […] L'articolo MotoGp Argentina, Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Cosa riportano altre fonti

Bagnaia si rammarica: “Non guido come vorrei, sono in difesa. Alex Marquez fa i miei tempi del 2024” - Ancora un terzo posto per Francesco "Pecco" Bagnaia. Nonostante un inopinato errore del rivale Marc Marquez, il ducatista ha centrato il gradino più basso ... 🔗oasport.it

MotoGP Austin 2025: Bagnaia racconta il momento concitato prima della partenza: “In griglia ero indeciso, poi ho seguito Marquez i corsa” - Bagnaia spiega il caos prima della partenza ad Austin 2025: “Ero lì che pensavo se cambiare moto. Appena è partito Marquez, l’ho seguito” Il Gran Premio delle Americhe 2025 ha regalato emozioni forti ... 🔗quotidianomotori.com

MotoGP | Domenicali: "Bagnaia sta reagendo bene e non sta facendo sbagli" - Ma penso che stia reagendo bene, non sta facendo sbagli, quindi credo che il campionato sia lungo e che ci divertiremo", ha detto Domenicali. Lo stesso Bagnaia ha sottolineato che l'anno scorso ha ... 🔗it.motorsport.com