Widor e dintorni il concerto del coro A Foraboschi al Don Bosco

coro Polifonico Antonio Foraboschi di Palazzolo dello Stella, torna in scena con “Widor e dintorni – Percorso lungo il Novecento storico e contemporaneo”, progetto musicale, già presentato nel 2023, con grande successo. Il primo appuntamento del 2025 si terrà Domenica 4 maggio alle ore 17.30. Pordenonetoday.it - Widor e dintorni, il concerto del coro A. Foraboschi al Don Bosco Leggi su Pordenonetoday.it IlPolifonico Antoniodi Palazzolo dello Stella, torna in scena con “– Percorso lungo il Novecento storico e contemporaneo”, progetto musicale, già presentato nel 2023, con grande successo. Il primo appuntamento del 2025 si terrà Domenica 4 maggio alle ore 17.30.

