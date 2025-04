Calcio | ancora violenza tra i dilettanti Botte con spranghe e bastoni dopo il match di prima categoria tra Tecchiena e Cisterna Calcio

E' finito come peggio non poteva il big match della 28esima giornata del Girone H di prima categoria laziale tra Tecchiena e Cisterna Calcio. A causare il caos un gruppo di individui che, con il volto travisato e armati di bastoni, ha cercato di fare irruzione all'interno dello stadio Emanuele Morganti. L'intervento tempestivo dei Carabinieri Gli autori di questa violenza, che sembrano non appartenere né alla tifoseria di Tecchiena né a quella del Cisterna, hanno avuto uno scontro con alcuni tifosi all'esterno del campo. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, in particolare dei Carabinieri presenti, l'accesso alla struttura è stato impedito. Nonostante la pronta reazione del dispositivo di sicurezza, i facinorosi sono riusciti a darsi alla fuga nelle campagne circostanti.

