Mamma papà… sono io Rapito da bambino Sebastiano ritrova la sua famiglia dopo 16 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

La storia diNotarnicola, oggi 47enne, sembra uscita da un romanzo, eppure è una vicenda reale che ha segnato la cronaca italiana.a soli cinque mesi in un bar di Milano nel 1978,ha vissuto persotto falsa identità, per poire labiologica a 16, grazie a una foto pubblicata su un giornale parrocchiale. Un caso che unisce dramma, speranza e complessità emotive, ancora oggi al centro di riflessioni. Tutto inizia il 20 aprile 1978. Annamaria Desiati, madre di, pubblica un annuncio su un quotidiano per ottenere vestiti usati per il figlio, terzogenito di unamilanese in difficoltà economiche.>> “Colpa di quell’elettrodomestico”. La casa distrutta dall’incendio: la giovaneperde tuttoA rispondere è una donna elegante, che si presenta come Laura Marchi, assistente sociale.