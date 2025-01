Thesocialpost.it - Il Piano Italia contro i dazi di Trump: una strategia di diversificazione per proteggere l’Export

Leggi su Thesocialpost.it

Antonio Tajani ha recentemente incontrato i principali protagonisti del settore produttivono per discutere delle prospettive del, in particolare in relazione aiimposti dagli Stati Uniti sotto la presidenza. L’inha visto la partecipazione di istituzioni come ICE, Sace, Simest e associazioni di categoria come Confindustria e Coldiretti, per analizzare la situazione attuale e tracciare le linee guida future. Al centro del dibattito c’erano le difficoltà generate dalla politica commerciale di Washington, che minaccia di penalizzare le impresene, e le necessità di diversificare i mercati di esportazione.e Stati Uniti: Un rapporto commerciale da rafforzareNonostante le difficoltà legate ai, gli Stati Uniti restano il secondo partner commerciale dell’, con un export che rappresenta il 10,3% delle esportazionine.