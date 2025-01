Ilgiorno.it - Idea La Stella per le corse di addestramento

dial Palio, si torna al passato? Non c’è alcuna comunicazione ufficiale nel merito, ma sembra che si sia trovata la giusta soluzione per correre le prove per il Palio 2025 al Centro Ippico La, come succedeva in passato. Tramontata definitivamente la possibilità di correre a Furato con la Scuderia di Inveruno, le reggenze delle otto Contrade e il Direttivo del Collegio, puntano adesso ad un ritorno di fiamma col Centro Ippico La. Una scelta che comporta però uno sforzo logistico non di poco conto perchè manca tutto: steccato, fondo e sabbia. La pista è poi invasa dalla vegetazione e deve essere sistemata. Per questo motivo alle contrade è già stato chiesto un contributo operativo per rendere sicura la pista per la corsa dei cavalli. Non tutte le contrade sono però concordi per correre.