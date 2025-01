Quotidiano.net - Giuseppe Conte accusa la premier di bugie e attacchi alla magistratura

"Noi a Palazzo Chigi abbiamo una donnabugiarda seriale, una cartomante che mischia le carte". Lo ha detto il leader del M5sin una diretta social. "I comuni cittadini qui se la passano malissimo", "obiettivo è distrarci e accreditarsi come vittima di un complotto internazionale. Ora smontiamo uno ad uno tutti questi passaggi bugiardi", a partire dal "video solenne in cui ci ha detto di aver ricevuto un avviso di garanzia. E' falso, è un avviso dovuto per legge a sua tutela", ha aggiunto, parlando poi di "un attacco simultaneo nei confronti della" che è "la migliore tutela per noi cittadini". "Sapete quante volte sono stato denunciato nel periodo Covid" mentre "lavoravo giorno e notte per proteggere il Paese?". "Ho mai fatto video" contro "la? Mai.