Iltempo.it - "È inaccettabile". Sanremo, Gasparri contro Emis Killa al Festival

Leggi su Iltempo.it

Mancano ancora un paio di settimane a2025 ma già scoppiano le prime polemiche. Il rapperparteciperà alla 75esima edizione delcon la canzone "Demoni" e, nella serata delle cover, duetterà con Lazza. Il rapper, però, è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere: il suo nome risulta nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta "Doppia curva" coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Come se non bastasse, è stato anche colpito dal Daspo che gli vieta di assistere agli incontri di calcio per 3 anni. Per questo alcuni non ritengono opportuna la sua prossima esibizione sul palco dell'Ariston. Tra questi c'è Maurizio, capogruppo di Forza Italia al Senato. «Èche un personaggio comepossa salire sul palco di, mentre è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere e ha un Daspo che gli vieta di partecipare agli incontri di calcio, essendo considerato "troppo pericoloso".