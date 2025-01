Ilgiorno.it - “Dateci l'oro, altrimenti esplode la casa": finti tecnici truffano due anziani a Missaglia

(Lecco), 29 gennaio 2025 - “Dovete consegnarci l'oro,lapotrebbere”. Ma non era vero niente, era solo una truffa. Vittime dell'ennesimo truffa sono marito e moglie, 80 anni lui, 78 lei. I due abitano in centro a. Ieri mattina hanno suonato alla porta del loro appartamento due sconosciuti: “Siamodell'acquedotto”, si sono qualificati, mostrando anche un tesserino identificativo, ovviamente falso. Hanno spiegato che erano lì per controllare le tubature. I due ottantenni si sono lasciati convincere dai modi di fare gentili e dagli abiti ben curati e li hanno lasciati entrare. Una volta dentro i due hanno finto di eseguire le verifiche. “Ci spiace – il verdetto -, dovete darci tutto l'oro e i gioielli che avete, perché la lega di cui sono composti potrebbe innescare un'esplosione”.