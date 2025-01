Daspo a Killarapper | rinuncio a Sanremo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.45 Emis Killa rinuncia a partecipare al Festival di. Lo ha deciso dopo aver "appreso dai giornali di essere indagato". Il rapper risulta indagato a Milano nell'inchiesta sugli ultrà di Milan e Inter.Colpito anche da unche gli vieta di assistere alle partite "Dopo 15 anni di carriera ero pronto ad affrontare il mio primo.Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro",dice Killa. "Confido che tutto si risolverà al più presto",aggiunge. Killa non sarà sostituito:29 big in gara,spiega la Rai