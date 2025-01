Ilgiorno.it - Dalla formazione al "placement"

Leggi su Ilgiorno.it

Sono più di 550 i giovani che dal 2019 hanno frequentato a Milano e provincia i corsi digratuita di Giovani e Lavoro, programma di Intesa Sanpaolo per giovani non occupati tra i 18 e i 29 anni in cerca di opportunità e con voglia di mettersi in gioco, realizzato con la Fondazione Generation Italy. Nel progetto sono state coinvolte 1200 imprese che hanno avuto così la possibilità di organizzare colloqui con i giovani formati, senza costi, nelle attività scelte. L’obiettivo incontrare offerta e domanda di lavoro nei settori più richiesti: tech, industria meccanica di precisione, vendite, alberghiero e ristorazione. I percorsi didurano tra le 3 e le 14 settimane a seconda del profilo formativo, sono tenuti per il 90% da remoto e per il 10% con attività laboratoriale, con 2 docenti sempre presenti in aula e un mentor che segue i giovani dall’inizio dei corsi fino al termine del