Chiara Ferragni e il rinvio a giudizio per il Pandoro Gate | Accusa ingiusta che pesa sulla mia famiglia Dimostrerò la mia innocenza

Milano – “Convivere per ancora chissà quanto con questa, che ritengo del tuttosu di me e, di riflesso,miae sulle persone con cui lavoro. Sono però serena e ancor più determinata, certa che la miaverrà pienamente dimostrata". Cosìin merito aldisposto, con citazione diretta dalla Procura di Milano, per lei e per altri tre imputati con le accuse di truffa aggravata per i casi del"Pink Christmas" e delle uova di cioccolato. La memoria A fine novembre, gli avvocati dell'influencer avevano depositato una memoria per cercare di ottenere dalla Procura una richiesta di archiviazione delle accuse, sostenendo chenon ha commesso alcuna truffa, ha già chiuso il fronte amministrativo e ha effettuato versamenti, nel frattempo, all'ospedale Regina Margherita di Torino e all'associazione "Bambini delle fate".